Игнатьев: «Я пришел в «Локомотив» не отбывать номер и не сидеть на скамейке запасных»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев после перехода в московский клуб поделился мнением о конкуренции за место в стартовом составе.

В четверг, 21 июля, железнодорожники объявили о подписании контракта с 23-летним россиянином на один сезон с возможностью продления еще на два года.

«Я пришел в «Локомотив» не отбывать номер и не сидеть на скамейке запасных, — приводит слова Игнатьева официальный сайт московского клуба. — Я хочу бороться за место в составе до конца, показывать себя на тренировках в первую очередь. Конкуренции вообще не боюсь, потому что конкуренция только двигает людей вперед. В любом случае кто-то будет играть, кто-то — нет. Я хочу сказать болельщикам, что я буду отдавать все силы на поле, стараться, играть за эмблему и не подведу их».

В прошедшем сезоне Игнатьев провел 14 матчей в Российской премьер-лиге, играя за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом он стал свободным агентом.