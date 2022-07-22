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Игнатьев: «Я пришел в «Локомотив» не отбывать номер и не сидеть на скамейке запасных»

Игнатьев высказался о конкуренции за место в стартовом составе «Локомотива»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев после перехода в московский клуб поделился мнением о конкуренции за место в стартовом составе.

В четверг, 21 июля, железнодорожники объявили о подписании контракта с 23-летним россиянином на один сезон с возможностью продления еще на два года.

«Я пришел в «Локомотив» не отбывать номер и не сидеть на скамейке запасных, — приводит слова Игнатьева официальный сайт московского клуба. — Я хочу бороться за место в составе до конца, показывать себя на тренировках в первую очередь. Конкуренции вообще не боюсь, потому что конкуренция только двигает людей вперед. В любом случае кто-то будет играть, кто-то — нет. Я хочу сказать болельщикам, что я буду отдавать все силы на поле, стараться, играть за эмблему и не подведу их».

В прошедшем сезоне Игнатьев провел 14 матчей в Российской премьер-лиге, играя за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом он стал свободным агентом.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/ignatiev-first-interview/
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3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
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