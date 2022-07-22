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Игнатьев поделился эмоциями после перехода в «Локомотив»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев поделился эмоциями после перехода в московский клуб.

В четверг, 21 июля, железнодорожники объявили о подписании контракта с 23-летним россиянином на один сезон с возможностью продления еще на два года.

«Эмоции у меня, конечно, положительные, — приводит слова Игнатьева официальный сайт «Локомотива». — Я перешел в титулованный российский клуб, с большими амбициями, который регулярно выигрывает трофеи. Поэтому для меня это очень радостное событие. Я очень счастлив и хочу показывать здесь достойную игру».

Нападающий рассказал о том, в какой форме пришел в московский клуб и как ему даются нагрузки на тренировках.

«Пришел я, скажем так, не в самой лучшей форме, но в достаточно хорошей, потому что я провел первый сбор с «Рубином», потом прилетел в Москву, здесь индивидуально нанял тренера. И мы проводили интенсивные тренировки. Поэтому подошел в неплохой форме и неплохо себя показывал», — сказал он.

Также Игнатьев рассказал об атмосфере в стане железнодорожников.

«Атмосфера очень хорошая, кайф. Игроки все дружелюбные, сразу оказали мне большую поддержку. Многих я там знал, конечно, и по молодежной сборной, и так общались со многими. На тренировках все игровое, все на прессинг. Видно, что европейская школа. Поэтому мне очень нравится, много футбола, много игры с мячом», — заявил нападающий.

В прошедшем сезоне Игнатьев провел 14 матчей в Российской премьер-лиге, играя за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом он стал свободным агентом.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/ignatiev-first-interview/
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