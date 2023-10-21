Дзюба недоволен судейством в матче с «Динамо»: «Не фол?»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал свое падение у штрафной площади «Динамо» после столкновения с защитником Роберто Фернандесом в матче 12-го тура РПЛ. Игра завершилась вничью — 0:0.

Дзюба в своих соцсетях опубликовал скриншоты эпизода и написал: «Не фол?»

«Локомотив» набрал 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке.