Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов в разговоре с «СЭ» отреагировал на интерес «Краснодара».

— Один из лидеров чемпионата — «Краснодар», по сообщениям в СМИ заинтересован в вас, насколько это правдивая информация?

— Да на самом деле я ничего особо не могу вам рассказать. Я так же, как и вы узнал: друзья перекинули, что мной интересуется «Краснодар». На самом деле со мной никто не связывался. Может, с агентом, но тоже не знаю, потому что пока с ним не общался. Поэтому такой информации у меня нет. Но все равно приятно, даже пусть это и слушок. Просто так слухи не появляются, значит, в правильном направлении двигаюсь.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил об интересе «Краснодара» к Ежову.