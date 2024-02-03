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Сегодня, 12:15

В «Ростове» заявили, что рассмотрят вариант с подписанием Джикии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц не исключил, что клуб может подписать защитника «Спартака» Георгия Джикию.

«У нас четыре центральных защитника. Если Джикия сейчас будет на рынке, мы рассмотрим его», — цитирует Арутюнянца «РБ Спорт».

Действующий контракт 30-летнего защитника со «Спартаком» рассчитан до конца сезона. Таким образом, футболист уже сейчас свободно может вести переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» до лета не планирует предлагать Джикии новый контракт.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне он провел за красно-белых 9 матчей во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Георгий Джикия
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Арташес Арутюнянц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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