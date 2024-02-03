В «Ростове» заявили, что рассмотрят вариант с подписанием Джикии

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц не исключил, что клуб может подписать защитника «Спартака» Георгия Джикию.

«У нас четыре центральных защитника. Если Джикия сейчас будет на рынке, мы рассмотрим его», — цитирует Арутюнянца «РБ Спорт».

Действующий контракт 30-летнего защитника со «Спартаком» рассчитан до конца сезона. Таким образом, футболист уже сейчас свободно может вести переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» до лета не планирует предлагать Джикии новый контракт.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне он провел за красно-белых 9 матчей во всех турнирах.