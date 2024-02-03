Ежов высказался о шансах «Крыльев Советов» стать российским «Лестером»

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в РПЛ.

— Сейчас у вас 9 очков до первого места, Гарре сказал, что чемпионство еще возможно. С вашей точки зрения стать российским «Лестером» реально?

— Это, наверное, больше на чудеса походит. Гарре тут второй сезон играет, я побольше натерпелся от «Зенита» и так далее, ха-ха. Конечно, это все возможно. Я думаю, звезды на небе должны сойтись. А из реального, считаю, нам вполне по силам быть в той же пятерке. Не вижу тут ничего невозможного. Все зависит от нас. Пожалуйста, играй и набирай свои очки. В первом круге мы показали, что можем обыграть почти кого угодно.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).