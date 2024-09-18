Сергеев назвал причины ухода из «Зенита»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал о причинах ухода из «Зенита».

«Когда не играешь, начинаешь терять форму и навыки. Через матчи легче набирать кондиции. С уходом решилось уже под конец окна. С «Зенитом» разошелся тепло, пожелал всем удачи», — цитирует Сергеева Sport24.

Сергеев выступал за «Зенит» с января 2022 года. Он вернулся в «Крылья» в начале сентября. Контракт 29-летнего форварда с самарской командой рассчитан до лета 2027-го.