Горшков: «Соболеву нужно приложить много усилий, чтобы фанаты были лояльны к нему»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков отреагировал на ситуацию между болельщиками петербуржцев и нападающим Александром Соболевым.

17 сентября во время матча 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России с «Рубином» фанаты сине-бело-голубых скандировали оскорбления в адрес 27-летнего форварда.

«Соболеву нужно приложить много усилий, чтобы болельщики к нему были более лояльны. Если сравнивать ситуацию с Дзюбой, то вначале его тоже не очень хорошо приняли фанаты. Но Артем приносил пользу «Зениту». Кто сильнее — Дзюба или Соболев? Они похожи. Артем реализовал себя. У Соболева есть потенциал, но он не до конца его раскрыл», — приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

Несмотря на оскорбления со стороны болельщиков, после матча Соболев подошел к фанатской трибуне вместе с другими членами команды, чтобы поблагодарить зрителей за поддержку.