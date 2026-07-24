ЦСКА — «Балтика»: ориентировочные составы команд на матч 1-го тура РПЛ

ЦСКА и «Балтика» сыграют в первом туре РПЛ 24 июля

ЦСКА и «Балтика» сыграют в матче 1-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в пятницу, 24 июля. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Игра откроет новый чемпионат России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

24 июля, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)

Ориентировочный состав ЦСКА

Тороп — Жоао Виктор, Данилов, Лукин, Мойзес — Кисляк, Баринов — Круговой, Обляков, Глебов — Лусиано.

Ориентировочный состав «Балтики»

Бориско — Варатынов, Андерсон, Гассама — Муфи, И.Петров, Мендель, Бевеев — М.Петров, Йенне — Оффор.

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не должен принять участия во встрече из-за травмы колена. У «Балтики» в список футболистов, которые точно не сыграют, включены Ярослав Арбузов и Александр Филин.

Официальные стартовые составы ЦСКА и «Балтики» станут известны примерно за час до начала встречи.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Балтика», статистикой и составами команд можно в матч-центре на нашем сайте.

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