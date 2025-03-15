Нападающий «Химок» Заболотный рассказал об особенностях российских защитников

Нападающий «Химок» Антон Заболотный ответил, с кем из защитников РПЛ сложнее всего бороться.

«Каждый из них индивидуален. Одни предпочитают выпрыгивать, как Дивеев, другие ставят корпус. Тот же Роша склонен к игре на земле, он больше про выбор позиции и блокировку внизу, чем про высокие прыжки к мячу. Топ-защитники эффективны независимо от стиля. Но важно понимать: игрок обороны всегда имеет преимущество перед нападающим. Он играет спиной, а не лицом к воротам. Защитников на чужой половине поля, как правило, несколько. Кроме того, форвард нацелен на креатив, от него требуется обострять. От игроков обороны требуется разрушать», — приводит пресс-служба клуба слова Заболотного.

Заболотный присоединился к «Химкам» летом 2024 года на правах свободного агента, подписав с красно-черными трехлетний контракт. 33-летний форвард провел 21 матч за подмосковную команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

Ранее в своей карьере Заболотный выступал за ЦСКА, «Сочи», «Зенит», «Тосно», «Факел» и «Уфу».