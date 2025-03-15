Заболотный — о прозвище «Великий Зе»: «Пусть будет, почему нет?»

Нападающий «Химок» Антон Заболотный рассказал, как относится к прозвищу «Великий Зе».

«Никак не реагирую. Прикольно, что прозвище не ругательное. Пусть будет, почему нет? В целом, позитив», — приводит пресс-служба клуба слова Заболотного.

Футболист присоединился к «Химкам» летом 2024 года. 33-летний форвард провел 21 матч за подмосковную команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

Ранее в своей карьере Заболотный выступал за ЦСКА, «Сочи», «Зенит», «Тосно», «Факел» и «Уфу».