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Заболотный: «Капитан должен в первую очередь демонстрировать на поле рвение и желание бороться»

Алина Савинова

Нападающий «Химок» Антон Заболотный рассказал о том, каково быть капитаном в подмосковной команде.

«Технически история капитанства довольно проста. Летом после командного собрания меня включили в тройку капитанов и вице-капитанов вместе с Хосоновым и Панченко. Зимой оба покинули «Химки». Ответственность осталась на мне. Изменилось, на самом деле, немногое. Все, что было в коллективе, сохранилось. Повязка теперь на мне, но каких-то специальных обязанностей не прибавилось», — приводит пресс-служба клуба слова Заболотного.

Также футболист ответил, доводилось ли ему уже произносить мотивирующую речь перед партнерами по команде.

«У нас и помимо меня есть мотиваторы. Принято считать, что капитан это про слова. Но в реальности — про дела. Ораторские качества — хорошо, личный пример — еще лучше. Капитан должен в первую очередь демонстрировать на поле рвение и желание бороться. В «Химках» много таких игроков, пусть и без капитанской повязки. Лидеров, способных повести за собой», — добавил он.

Заболотный присоединился к «Химкам» летом 2024 года на правах свободного агента, подписав с красно-черными трехлетний контракт. 33-летний форвард провел 21 матч за подмосковную команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

Источник: Официальный сайт ФК «Химки
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Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
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19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
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Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

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И К Ж
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