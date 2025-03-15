Заболотный: «Капитан должен в первую очередь демонстрировать на поле рвение и желание бороться»

Нападающий «Химок» Антон Заболотный рассказал о том, каково быть капитаном в подмосковной команде.

«Технически история капитанства довольно проста. Летом после командного собрания меня включили в тройку капитанов и вице-капитанов вместе с Хосоновым и Панченко. Зимой оба покинули «Химки». Ответственность осталась на мне. Изменилось, на самом деле, немногое. Все, что было в коллективе, сохранилось. Повязка теперь на мне, но каких-то специальных обязанностей не прибавилось», — приводит пресс-служба клуба слова Заболотного.

Также футболист ответил, доводилось ли ему уже произносить мотивирующую речь перед партнерами по команде.

«У нас и помимо меня есть мотиваторы. Принято считать, что капитан это про слова. Но в реальности — про дела. Ораторские качества — хорошо, личный пример — еще лучше. Капитан должен в первую очередь демонстрировать на поле рвение и желание бороться. В «Химках» много таких игроков, пусть и без капитанской повязки. Лидеров, способных повести за собой», — добавил он.

Заболотный присоединился к «Химкам» летом 2024 года на правах свободного агента, подписав с красно-черными трехлетний контракт. 33-летний форвард провел 21 матч за подмосковную команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.