Нападающий «Химок» Порохов стал игроком «Урала»
«Урал» объявил о переходе нападающего «Химок» Ильи Порохова.
23-летний нападающий является воспитанником «Рубина». В минувшем сезоне он провел за «Тюмень» 29 матчей в первой лиге, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. По окончании сезона он перешел в «Химки», но теперь снова сменил клуб.
Ранее Порохов также играл за пермскую «Звезду». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 750 тысяч евро.
В сезоне-2023/24 «Урал» вылетел из РПЛ в первую лигу.
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9
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13
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15
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
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|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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