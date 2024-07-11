Нападающий «Химок» Порохов стал игроком «Урала»

«Урал» объявил о переходе нападающего «Химок» Ильи Порохова.

23-летний нападающий является воспитанником «Рубина». В минувшем сезоне он провел за «Тюмень» 29 матчей в первой лиге, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. По окончании сезона он перешел в «Химки», но теперь снова сменил клуб.

Ранее Порохов также играл за пермскую «Звезду». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 750 тысяч евро.

В сезоне-2023/24 «Урал» вылетел из РПЛ в первую лигу.