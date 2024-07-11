На дерби «Динамо» и «Спартака» продано более 16 тысяч билетов
Как стало известно «СЭ», на товарищеский матч между московским «Динамо» и «Спартаком» продано более 16 тысяч билетов.
Ранее «СЭ» сообщал, что заслуженный артист России Валерий Сюткин выступит перед товарищеским матчем «Динамо» и «Спартака». На игре также будет присутствовать двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
Дерби пройдет 12 июля на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.
Положение команд
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Хоккей
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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