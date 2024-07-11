На дерби «Динамо» и «Спартака» продано более 16 тысяч билетов

Как стало известно «СЭ», на товарищеский матч между московским «Динамо» и «Спартаком» продано более 16 тысяч билетов.

Ранее «СЭ» сообщал, что заслуженный артист России Валерий Сюткин выступит перед товарищеским матчем «Динамо» и «Спартака». На игре также будет присутствовать двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Дерби пройдет 12 июля на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.