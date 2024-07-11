Гендиректор «Спартака» Малышев: «Станкович не заинтересован в результате ниже второго места»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о задачах сербского специалиста Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

«Не хотел бы рассказывать детали контракта, эта наша внутренняя история. Но задачи, безусловно, прописаны. Скажем так, он (Деян Станкович) не заинтересован в результате ниже второго места», — цитирует Малышева «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он возглавил команду в межсезонье. В минувшем розыгрыше РПЛ москвичи финишировали на пятом месте в турнирной таблице.