Гендиректор «Спартака» Малышев: «Станкович не заинтересован в результате ниже второго места»
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о задачах сербского специалиста Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.
«Не хотел бы рассказывать детали контракта, эта наша внутренняя история. Но задачи, безусловно, прописаны. Скажем так, он (Деян Станкович) не заинтересован в результате ниже второго места», — цитирует Малышева «РБ Спорт».
«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он возглавил команду в межсезонье. В минувшем розыгрыше РПЛ москвичи финишировали на пятом месте в турнирной таблице.
Источник: «РБ Спорт»
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