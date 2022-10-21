Давыдов сделал выбор между МФЛ и РПЛ: «Только профессиональный футбол»

Давыдов заявил, что не намерен уходить из профессионального футбола

Нападающий «Химок» Денис Давыдов заявил «СЭ», что не намерен уходить из профессионального футбола. Ранее пресс-служба Reality сообщила, что Давыдов будет выступать за них.

— Говорят, что если вы закрепитесь в основе Reality, то уйдете из профессионального футбола.

— Это неправда. Только профессиональный футбол.

— А здесь вы в свободное время на сезон?

— Если не будет тренировок, игр, буду сюда приезжать, — сказал Давыдов корреспонденту Константину Белову.