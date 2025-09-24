Тюкавин — о восстановлении после травмы колена: «Первый месяц дался тяжело, остальное время пролетело»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как прошло его восстановление после травмы колена.

Форвард получил повреждение крестообразной связки правого колена 2 марта 2025 года в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Я стараюсь не жить воспоминаниями. Хорошо, что это время прошло, и прошло, можно сказать, быстро. Первый месяц восстановления дался тяжело, потом середина пролетела. Потом было назначение Валерия Георгиевича [Карпина], я был с командой, жил с ней на базе, можно сказать, и оставшиеся два с половиной месяца работы и тяжелой подготовки быстро пролетели. И вот я на поле. Не шутил ли Карпин насчет того, что я получил травму как раз в матче с «Ростовом» после его ухода? Я думаю, он даже не помнит (смеется). Не обсуждали это ни с ним, ни с Максом Осипенко. Не затрагивали эту тему.

Я спрашивал у семьи, у жены, с доктором советовался, спрашивал, из-за чего произошла эта травма. Решили, что, возможно, повлияло много факторов: и поле, и то, что мы сразу после сбора в Дубае полетели на игру... Короче, даже не стали углубляться. Произошло — значит, произошло. Я воспринял это нормально. Что ни делается, все к лучшему, как постоянно говорит мне папа. Я с этим девизом прошел все шесть месяцев.

Я понимал, что есть протокол восстановления — минимум шесть месяцев. Я держался, старался. Понятно, можно было бы на недельку-две пораньше выйти, но хорошо получилось, что все это попало на матч со «Спартаком». Жаль, что не удалось победить, я не реализовал момент, который у меня был. Должны были выиграть, но я счастлив, что вернулся и уже удалось забить гол.

Сопоставимы ли ощущения сейчас с теми, которые были до операции? Конечно. Когда я разминался во время матча с «Оренбургом», у меня уже вылетело из головы, что это искусственный газон, на котором мне, может, нельзя играть. Я разминался на максимуме, но удачно получилось, что мы заработали пенальти, реализовали его, и мне сказали: «Костя, можешь садиться, отдыхай». Хорошо, что мы выиграли и я не понадобился команде на этом поле, но, наверное, я мог бы выйти и сыграть», — сказал Тюкавин в интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

Тюкавин провел первый матч после травмы 13 сентября 2025 года — форвард вышел на замену во втором тайме игры 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2). 17 сентября 2025 года 23-летний россиянин появился в стартовом составе на матче FONBET Кубка России против «Сочи» (4:0) и забил гол.