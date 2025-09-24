Экс-игрок «Рубина» Кабзе — о новом лимите в РПЛ: «Если привезти кучу иностранцев, то не получится найти русских талантов»

Бывший нападающий «Рубина» и сборной Турции Хасан Кабзе в интервью «СЭ» поделился мнением о новом лимите на легионеров в РПЛ.

«Три года назад была похожая ситуация в Турции, только шесть иностранных футболистов могли играть на поле. Думаю, это хорошо для российских игроков, они должны играть. Потому что если вы привезете кучу иностранных игроков, тогда не сможете найти русских талантов. Так что будущий лимит нормальный», — сказал Кабзе «СЭ» на «Кубке Легенд».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».