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Тюкавин — о реакции болельщиков «Динамо» на его возвращение после травмы: «Скучал по этим эмоциям»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин выходит на замену в матче со «Спартаком».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как воспринял реакцию болельщиков на его возвращение после травмы колена.

Форвард получил повреждение крестообразной связки правого колена 2 марта 2025 года в матче 19-го тура РПЛ-2024/25 против «Ростова» (1:1). 23-летний россиянин вернулся на поле 13 сентября 2025 года — он вышел на замену во втором тайме игры 8-го тура РПЛ-2025/26 против «Спартака» (2:2).

«Как отреагировал на то, как меня встретил стадион в первом матче после травмы? Это вообще фантастика. Я скучал по этим эмоциям. Как только объявили мое имя, стадион закричал, я услышал, проникся, подумал: «Может, мне обратно убежать, не играть?» (смеется) Очень приятно, спасибо болельщикам, что так тепло встретили. Видимо, ждали.

Подстегивает ли любовь болельщиков? Это мотивирует, когда ты понимаешь, что от тебя постоянно ждут большего. Выходишь на каждую игру и отдаешься по максимуму, а там уже как получится. Понятно, я выхожу на игру с задачей забить, ведь я нападающий. Не забил гол, значит, сегодня ты плохой. Когда забиваешь, ты король. Приятно, что болельщики это понимают, вдвойне приятно, когда забиваю», — сказал Тюкавин в интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

После травмы Тюкавин провел 2 матча за «Динамо». 17 сентября 2025 года он появился в стартовом составе на матч FONBET Кубка России против «Сочи» (4:0) и забил гол.

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Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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 6
П
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Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

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