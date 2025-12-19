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Тюкавин — о возвращении на поле после травмы: «Нет такого, что я боюсь, что я опять сломаюсь»

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал возвращении к играм после травмы.

Футболист пропустил полгода и сыграл в сентябре впервые с марта.

— Нет такого, что я боюсь, что я опять сломаюсь. Если так случится, значит, тогда, ну...

— Самое сложное после таких травм — это психология. Какие вообще плюсы?

— Больше уединения, больше ментальности, больше работы над самим собой.

— Техника на месте?

— Технику не пропьешь. Буду куваться, прыгать в подкаты, в каждую борьбу лезть, — сказал Тюкавин в интервью пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне на счету 23-летнего форварда 22 матча, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) футболист получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

В этом сезоне РПЛ Тюкавин сыграл 10 матчей , в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Зенит

 6
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Георгий Мелкадзе

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