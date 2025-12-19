Тюкавин — о возвращении на поле после травмы: «Нет такого, что я боюсь, что я опять сломаюсь»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал возвращении к играм после травмы.

Футболист пропустил полгода и сыграл в сентябре впервые с марта.

— Нет такого, что я боюсь, что я опять сломаюсь. Если так случится, значит, тогда, ну...

— Самое сложное после таких травм — это психология. Какие вообще плюсы?

— Больше уединения, больше ментальности, больше работы над самим собой.

— Техника на месте?

— Технику не пропьешь. Буду куваться, прыгать в подкаты, в каждую борьбу лезть, — сказал Тюкавин в интервью пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне на счету 23-летнего форварда 22 матча, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) футболист получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

В этом сезоне РПЛ Тюкавин сыграл 10 матчей , в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.