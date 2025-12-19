Талалаев: «8 накопившихся штрафов игрокам перечеркнул матч со «Спартаком». Зато себя я за удаление оштрафовал»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о подробностях своего удаления в матче со «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ, за которое получил трехматчевую дисквалификацию.
— Сколько штрафов за эту часть сезона вы выписали футболистам?
— Могу сказать, что восемь из них, накопившихся за предыдущие полтора месяца, перечеркнул недавний матч со «Спартаком». Мы штрафуем только на премиальные, зарплаты не трогаем. Зато себя я за красную карточку в этой встрече оштрафовал, переведя деньги в общий фонд команды, на который мы проводим тимбилдинговые мероприятия, покупаем стол для теннисбола, баскетбольный щит, чтобы футболистам было интереснее жить и готовиться к тренировкам.
— Вы оштрафовали себя за то, что выпустили Ираклия Манелова в стартовом составе, а его удалили в первом тайме?
— Нет. Я оштрафовал себя за жест, который не подобает делать главному тренеру, как бы ни было тяжело, как бы меня ни провоцировали субъективные факторы, как бы мне ни было больно из-за сломанной руки. Это все наложилось на полтора дня нагнетания атмосферы в команде для того, чтобы загрызть «Спартак». Когда мне показали желтую, я развернулся, пошел готовить замену Хиля на Оффора, поскольку понимал, что в меньшинстве нам будет нужен именно этот нападающий: дело было не в травме Хиля в начале матча, как решили многие. Посыл, который я отправил скамейке соперников, ни в коем случае не судьям, — он был больше, наверное, в космос, чем кому-либо конкретно. Просто в него вылилось все это напряжение, эмоция момента, горечь от удаления и просто физическая боль.
— Вы действительно сказали скамейке «Спартака» в эпизоде со своей красной карточкой: «...вы выиграете!»?
— Там все расшифровали по губам, так что отказываться от этих слов не стоит. Тем более что жизнь подтвердила их справедливость. Со своего новогиреевского детства придерживаюсь правила, что если мужчина что-то сказал, то должен обязательно это выполнить.
«Балтика» в 18 турах набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1