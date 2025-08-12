Футбол
12 августа, 13:40

Мусаев о возможном ужесточении лимита в РПЛ: «Если будешь показывать плохой футбол, то вместо тебя возьмут другого русского»

Константин Белов
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

«Я никогда не оставался без конкуренции. Мне кажется, что в любом случае она останется при ужесточении лимита. Если ты будешь показывать плохой футбол, то вместо тебя возьмут другого русского. Если ты слабо играешь, то не будешь выходить на поле», — сказал Мусаев «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ksv-65

    Батраков возмёт Зенит, за 20млн..какая разница, помните в 90-е годы Спартак брал лучших игроков , из других нищих команд..помните Зенит ездил в Москву на ЭЛЕКТРИЧКЕ..одним словом нищие..))

    12.08.2025

  • Олег Суворов

    значит у нас появится новый гегемон - Локомотив

    12.08.2025

  • oleg ves

    так это заявил ТаМу, а я то подумал про МуМу

    12.08.2025

    • Нападающий ЦСКА Мусаев о голе «Рубину»: «Долго не забивал, и это сказывалось на мне»

    Роднина — о потолке зарплат в РПЛ: «Мы никого не выгоняем, а чуть-чуть меняем правила. Это попытка привести в порядок»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

