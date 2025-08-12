Мусаев о возможном ужесточении лимита в РПЛ: «Если будешь показывать плохой футбол, то вместо тебя возьмут другого русского»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

«Я никогда не оставался без конкуренции. Мне кажется, что в любом случае она останется при ужесточении лимита. Если ты будешь показывать плохой футбол, то вместо тебя возьмут другого русского. Если ты слабо играешь, то не будешь выходить на поле», — сказал Мусаев «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.