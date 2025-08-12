Футбол
12 августа, 13:25

Нападающий ЦСКА Мусаев о голе «Рубину»: «Долго не забивал, и это сказывалось на мне»

Константин Белов
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал первый гол в РПЛ в 2025 году в матче 4-го тура против «Рубина» (5:1).

«Долго не забивал, и это сказывалось на мне. Когда не получалось забить, то делал акцент на единоборствах, сохранении мяча для команды. Мне давали много шансов, которые я не использовал, поэтому спрашивал только с себя. Старался работать, после забитого мяча «Рубину» расслабляться не буду, хочу дальше и дальше работать и реализовывать моменты. Как реагировал на критику? Я ее не читаю, меня нет в социальных сетях. Только если кто-то на улице ко мне подойдет и что-то скажет, но такого не было», — сказал Мусаев «СЭ».

24-летний Мусаев в сезоне-2025/26 провел за ЦСКА 6 матчей и забил 1 гол.

Тамерлан Мусаев
ФК ЦСКА (Москва)
ЦСКА поздравил бывшего главного тренера Федотова с днем рождения

Мусаев о возможном ужесточении лимита в РПЛ: «Если будешь показывать плохой футбол, то вместо тебя возьмут другого русского»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

