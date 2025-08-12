Нападающий ЦСКА Мусаев о голе «Рубину»: «Долго не забивал, и это сказывалось на мне»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал первый гол в РПЛ в 2025 году в матче 4-го тура против «Рубина» (5:1).

«Долго не забивал, и это сказывалось на мне. Когда не получалось забить, то делал акцент на единоборствах, сохранении мяча для команды. Мне давали много шансов, которые я не использовал, поэтому спрашивал только с себя. Старался работать, после забитого мяча «Рубину» расслабляться не буду, хочу дальше и дальше работать и реализовывать моменты. Как реагировал на критику? Я ее не читаю, меня нет в социальных сетях. Только если кто-то на улице ко мне подойдет и что-то скажет, но такого не было», — сказал Мусаев «СЭ».

24-летний Мусаев в сезоне-2025/26 провел за ЦСКА 6 матчей и забил 1 гол.

