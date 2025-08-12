Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

12 августа, 14:10

Роднина — о потолке зарплат в РПЛ: «Мы никого не выгоняем, а чуть-чуть меняем правила. Это попытка привести в порядок»

Артем Бухаев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» высказалась о возможном введении потолка зарплат в российском футболе.

«Футбол всегда жил отдельным миром. Но, например, в хоккее давно принят потолок зарплат. Причем не только в России. Это не революция, а попытка привести в порядок. Мы же не меняем требования, никого не выгоняем. Просто чуть-чуть меняем правила, это нормально. Футбольная общественность недовольна? Их подвинут немножко. Любой человек, когда теряет власть, разве будет хлопать в ладоши? Надеюсь, что решения министра Дегтярева пойдут на пользу нашему спорту», — сказала Роднина «СЭ».

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
Ирина Роднина
Читайте также
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
СМИ сообщили о повторном повреждении в Польше железной дороги до Украины
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
В Кремле выразили надежду на проведение саммита между РФ и США
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • bandradio

    Почему нельзя ввести потолок заплат для депутатов?

    13.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Уравняем, и так падающий уровень РПЛ, до уровня Сочи, НН, Оренбурга и прочих... В хоккее - ваши потолки давно поломали все... Что-то не стало КХЛ суперским от этого:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    13.08.2025

  • Zloydok65

    Роднина,примите закон,что обучение фигурному катанию должно быть бесплатным. А тренеры должны работать на общественных началах,и лед предоставляться тоже. Вы же все такие умные. И прибыль у бизнесменов надо отбирать,если не вкладывают ее в производство. А депутатам ГД платить среднюю зарплату по иегиону,откуда они избираются

    12.08.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Кто введёт потолок зарплат в Госдуме ?? Побыстрее бы.. В курсе ли она, что её мнение только раздражает всю страну по известным причинам..

    12.08.2025

  • hovawart645

    То, что она проголосовала за пенсионную реформу и фан-уйди полностью ее характеризует. Нам этого достаточно даже без гражданства США.

    12.08.2025

  • petrovich56

    Депутатики должны сидеть в регионах и нажимать кнпки удаленно...

    12.08.2025

  • АРИ-100-ТЕЛЬ

    Пусть едет в свою пендосию и там учит местное население.

    12.08.2025

  • fan_89

    О том, что у Родниной нет гражданства США, мы знаем только исключительно с её слов. Причём, по косвенным доказательствам, описанным пользователем, под сообщением которого мы пишем, о том, что у неё есть это гражданство, предполагается на раз. И повторюсь, после её закона о введении фан-уйди, эта бабка для меня враг. Все её инициативы, это инициативы навредить футбольным болельщикам, т.е. мне.

    12.08.2025

  • trops57

    А прадедушка у нее, часом не служил у Колчака? Так всегда, когда говорить по делу нечего, опускаются ниже пояса

    12.08.2025

  • trops57

    Грин карта, это не гражданство. А про дочку, никто и не говорит, кроме тебя.

    12.08.2025

  • hovawart645

    Ну да, знаем. О том, что нет гражданства США она заявила лишь в январе этого года, а депутатом была с 2007! При этом грин-карта у нее была с 2000 по 2012. И работала она там все эти 13 лет, параллельно была депутатом 6 лет. Круто! Ну а про дочку и говорить нечего - пендоска.

    12.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    :thumbsup:

    12.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А кто эти МЫ? Ты-то каким боком к футболу и хоккею, лягушка старая?

    12.08.2025

  • fan_89

    Загугли кто такая Алёна Миньковская. С такой дочкой, я бы на месте Родниной, помалкивал бы в тряпочку. Ну, и большой вопрос к "Единой России" или откуда там эта Роднина, как с такими родственниками, людей в Государственную Думу пускают.

    12.08.2025

  • Любитель футбола

    Так ты не мне претензии высказывай.я не защищаю Роднину и иже с ней,я просто сказал,что "мне понятна логика",мне,как и тебе,много чего не нравится,но государство сделает так,как ему нужно.

    12.08.2025

  • trops57

    Можно было поступить проще. Установить потолок финансирования футбольных клубов для компаний с государственным участием. А то получается, государство самоё себя пытается высечь.

    12.08.2025

  • Viktor

    Не совсем понятно, как минспорта может регулировать зарплаты в частных Краснодаре или Спартаке. Если только в клубах с госучастием, но тогда кирдык Зениту.

    12.08.2025

  • trops57

    У Родниной никогда не было гражданства США. Не надо врать

    12.08.2025

  • fan_89

    Пусть, государство сначала начнёт раскулачивать этих родниных. Тогда хватит и на Зенит, и на Спартак, и на Волгоград с Владикавказом, и на дроны в помощь пацанам на передовой (это в первую очередь). Легко, прикрываясь государственными нуждами, пилить бабло, и обвинять "в раскачивании лодки", когда в тебя тычут пальцем и называют вором.

    12.08.2025

  • Любитель футбола

    Рационально - это "экономика должна быть экономной". Мне понятна логика государства,но и мне хочется видеть условных Угальде,Барко или Жедсона на поле. Но,если государство захочет,то будет и жёсткий лимит,и потолок зарплат,все сглотнут,как с фан-айди.

    12.08.2025

  • fan_89

    Рационально, это как? Чтобы Родниной и её внукам, живущим в США, ещё одну виллу в Майами купить можно было? Я лучше посмотрю на спартаковского Угальде, чем на очередной лексус внучки Родниной. P.S. После того, как Роднина продавила фан-уйди, любое её предложение будет восприниматься в штыки.

    12.08.2025

  • Любитель футбола

    По понятным причинам заговорили о лимите,о потолке зарплат,о запрете госкорпорациям и корпорациям с госучастием тратить деньги на содержание "дорогих игрушек". Это отразится на "больших" клубах,но государство и власть хочет,чтобы деньги тратились рационально и оставались в стране.

    12.08.2025

  • hovawart645

    Уж не гражданке США рассуждать о наших правилах.

    12.08.2025

    • Мусаев о возможном ужесточении лимита в РПЛ: «Если будешь показывать плохой футбол, то вместо тебя возьмут другого русского»

    Дмитриев — о конкуренции с Маркиньосом: «Мое дело — проявлять себя на каждой тренировке, в каждой игре, не останавливаться»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости