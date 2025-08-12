Роднина — о потолке зарплат в РПЛ: «Мы никого не выгоняем, а чуть-чуть меняем правила. Это попытка привести в порядок»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» высказалась о возможном введении потолка зарплат в российском футболе.

«Футбол всегда жил отдельным миром. Но, например, в хоккее давно принят потолок зарплат. Причем не только в России. Это не революция, а попытка привести в порядок. Мы же не меняем требования, никого не выгоняем. Просто чуть-чуть меняем правила, это нормально. Футбольная общественность недовольна? Их подвинут немножко. Любой человек, когда теряет власть, разве будет хлопать в ладоши? Надеюсь, что решения министра Дегтярева пойдут на пользу нашему спорту», — сказала Роднина «СЭ».

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.