Нападающий ЦСКА Попович ответил на вопрос об интересе «Реала», «Барселоны» и «Баварии»

Нападающий ЦСКА Матия Попович в интервью «СЭ» рассказал об интересе топ-клубов.

— В разное время тобой интересовались «Барселона», «Реал», «Бавария», «Милан», «Боруссия» Д.

— Да, это правда. Но это было давно, думаю, года два назад. Сейчас я сконцентрирован лишь на ЦСКА и на том, чтобы здесь все получилось. Не думаю о других командах.

— Как тебе в России?

— Великолепно. Как вы знаете, русские и сербы — братья навек! Мне очень нравится в России. Чувствую себя как дома.

— Кстати, «Партизан» и ЦСКА — тоже братья.

— Это стало одним из факторов, почему я перешел в ЦСКА.

— Успел прогуляться по Москве?

— Да, это прекрасный город, к тому же у нас красивый стадион — «ВЭБ Арена».

— Есть ли что-то, чего тебе не хватает в России из Италии?

— Ничего. Я абсолютно счастлив. Москва — великий город!

Попович перешел в «Наполи» из «Партизана» в январе 2024 года. Он не провел ни одного матча за основную команду неаполитанцев. За молодежную команду «Наполи» полузащитник забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи в 26 матчах.