30 сентября, 09:20

Экс-игрок «Наполи» Попович заявил, что пришел в ЦСКА за трофеями

Микеле Антонов
Корреспондент
Матия Попович и Владислав Тороп.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий ЦСКА Матия Попович в интервью «СЭ» рассказал о мотивации в новой команде.

— Как тебе новая команда?

— Здесь у меня отличные партнеры. В каждом матче у нас установка только на победу, а также на большое количество забитых голов. Мне это очень нравится, ведь я пришел в ЦСКА за трофеями.

— И сейчас вы на первом месте в РПЛ.

— Да, это для меня очень важно. Ждем следующего матча с «Локомотивом» в Кубке, а потом «Спартак» дома. Наша задача — удержать лидерство.

— Можно ли сравнить дерби ЦСКА и «Спартака» с противостоянием «Партизана» и «Црвены Звезды»?

— Да, думаю, это то же самое. Я еще не играл в таком дерби в России, но очень этого хочу. Посмотрим, как все будет. Очень интересно. А по накалу, думаю, они одинаковые.

Матия Попович.«В ЦСКА из «Наполи» я пришел за трофеями. Фабрицио Романо пожелал удачи». Первое интервью новичка армейцев Поповича

Попович перешел в «Наполи» из «Партизана» в январе 2024 года. Он не провел ни одного матча за основную команду неаполитанцев. За молодежную команду «Наполи» он забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи в 26 матчах.

19-летний серб провел за ЦСКА один матч в FONBET Кубке России.

ФК ЦСКА (Москва)
Матия Попович
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Stranger in the Night

    Правильно заявил. шансы есть. 2025-й год для ЦСКА это показал.А насчет отсутствия еврокубков - так и Наполи в них пожизненно ловить нечего.

    30.09.2025

  • Туборг

    И когда последний раз команда, не обыграв Зенит, выиграла золото чемпионата ?! Какие болельщики - такой и клуП ((

    30.09.2025

  • Туборг

    ТоропиЦа не надо... и дёргаЦа тоже... Пусть вписываеЦа в политику ЦСКА: - Ещё 9 сезонов без чемпионства:innocent:

    30.09.2025

  • m_16

    В прошлом сезоне Краснодар тоже огрёб от Зенита, но итог чемпионата тоже многие знают.

    30.09.2025

  • Степочкин

    Попович футболист , ставит себе цель и это нормально. Ржать надо было когда хором из года в год писали "Жалко Галицкого. Заслужил чемпионство"(с) - вот это было смешно. В спортивных турнирах выигрывают, а не награждают за строительные постройки и посадки деревьев - это город там пусть скидывается и награждает если хочет.

    30.09.2025

  • Степочкин

    Это в каком месте он официально "заявляет" - "Я пришел из Наполи"? Подскажите, а то не могу найти...

    30.09.2025

  • hant64

    Борис Игоревич - да похрену, если честно. Хоть все забирайте лет на сто вперёд, мне не жалко:grin:

    30.09.2025

  • Master Sborka

    Об этом узнаем только в конце сезона

    30.09.2025

  • Борис Игоревич

    Заберем. 2х -ЦСКА действующий обладатель , прикинь. ))

    30.09.2025

  • hant64

    Это читается между строк. Но не все умеют).

    30.09.2025

  • TokTram_

    Чтобы брать трофеи, не обязательно обыгрывать Зенит лично )

    30.09.2025

  • TokTram_

    Та десятиминутка, что Попович провёл с Сочи, показали, что парень - вполне талантлив. Трансфер вполне вписывается в политику ЦСКА. Никаких дёрганий.

    30.09.2025

  • TokTram_

    В данном случае он пришёл - куда надо.

    30.09.2025

  • Андрей Коняхин

    Смешной, однако!

    30.09.2025

  • andy1962

    Опять ноунейма взяли!((( чувствую, развалит Челестини ЦСКА так как это сделали немцы в Локомотиве и как это делают сейчас в Спартаке..

    30.09.2025

  • ValeraK

    За трюфелями!)

    30.09.2025

  • Горын

    ПОпович или ПоповИч? У коров появился некто Перрен, тоже приехал за трофеями. В грудь себя стучал, клялся обыграть Зенит. Итог многие знают.

    30.09.2025

  • футбол это спорт

    Вовремя пришел Попович, угадал на самый подъем. Я тоже в ЦСКА хочу, пусть мне дадут трофеев.

    30.09.2025

  • berzulemic

    а где слова что пришел пришел из наполи? ты их сам придумал?

    30.09.2025

  • Grofopolop Hirestaew

    Я считаю, что пора заканчивать верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Один развод. Есть старый 13-тилетний сервис. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз сайт» Гарантии, отчеты. МАТЧ ТВ о них сюжет показывал.

    30.09.2025

  • Master Sborka

    Так многие думают, что пришли именно сюда за трофеями....

    30.09.2025

  • hant64

    Так забирай эти трофеи, не даёт что ли кто?:grin: Калдырь трофи уже твой- не сыграв ни одного матча за основу итальянцев, гордо заявлять "я пришёл из Наполи"? Балбес какой-то)).

    30.09.2025

    • Нападающий ЦСКА Попович ответил на вопрос об интересе «Реала», «Барселоны» и «Баварии»

    Нападающий ЦСКА Попович раскрыл, что пожелал ему Фабрицио Романо перед переходом из «Наполи»
