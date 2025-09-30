Экс-игрок «Наполи» Попович заявил, что пришел в ЦСКА за трофеями

Нападающий ЦСКА Матия Попович в интервью «СЭ» рассказал о мотивации в новой команде.

— Как тебе новая команда?

— Здесь у меня отличные партнеры. В каждом матче у нас установка только на победу, а также на большое количество забитых голов. Мне это очень нравится, ведь я пришел в ЦСКА за трофеями.

— И сейчас вы на первом месте в РПЛ.

— Да, это для меня очень важно. Ждем следующего матча с «Локомотивом» в Кубке, а потом «Спартак» дома. Наша задача — удержать лидерство.

— Можно ли сравнить дерби ЦСКА и «Спартака» с противостоянием «Партизана» и «Црвены Звезды»?

— Да, думаю, это то же самое. Я еще не играл в таком дерби в России, но очень этого хочу. Посмотрим, как все будет. Очень интересно. А по накалу, думаю, они одинаковые.

Попович перешел в «Наполи» из «Партизана» в январе 2024 года. Он не провел ни одного матча за основную команду неаполитанцев. За молодежную команду «Наполи» он забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи в 26 матчах.

19-летний серб провел за ЦСКА один матч в FONBET Кубке России.