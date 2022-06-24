Эджуке поделился эмоциями после возвращения в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился эмоциями после возвращения в расположение команды на сборах. По словам 24-летнего нигерийца, он отдохнул и готов тренироваться.

«Я был дома с семьей и друзьями, — сказал Эджуке в интервью пресс-службе московского клуба. — Я отдохнул, вернулся свежий и готов тренироваться. Я скучал по многим людям. Сейчас я вернулся и все в порядке. Я скучал по всем. Мы же команда. Мы снова вместе и начнем работать».

Также нападающий рассказал о знакомстве с новым главным тренером команды Владимиром Федотовым.

«Мы пока просто поприветствовали друг друга. Я думаю, когда пойдут тренировки, мы сядем, поговорим и обменяемся мнениями. Какие планы на следующий сезон? Все время становиться лучше, лучше и лучше», — сказал он.

В прошедшем сезоне Эджуке забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Первый сбор команды продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.