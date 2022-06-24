Эджуке поделился эмоциями после возвращения в ЦСКА
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился эмоциями после возвращения в расположение команды на сборах. По словам 24-летнего нигерийца, он отдохнул и готов тренироваться.
«Я был дома с семьей и друзьями, — сказал Эджуке в интервью пресс-службе московского клуба. — Я отдохнул, вернулся свежий и готов тренироваться. Я скучал по многим людям. Сейчас я вернулся и все в порядке. Я скучал по всем. Мы же команда. Мы снова вместе и начнем работать».
Также нападающий рассказал о знакомстве с новым главным тренером команды Владимиром Федотовым.
«Мы пока просто поприветствовали друг друга. Я думаю, когда пойдут тренировки, мы сядем, поговорим и обменяемся мнениями. Какие планы на следующий сезон? Все время становиться лучше, лучше и лучше», — сказал он.
В прошедшем сезоне Эджуке забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Первый сбор команды продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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