Семак оценил вероятность того, что Юри Алберто останется в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с нападающим Юри Алберто. В летнее трансферное окно футболист, скорее всего, покинет петербургский клуб.
— Какова ситуация с Юри Алберто?
— Как сказал Александр Медведев, мы разбираемся с ситуацией возможной замены — чтобы кого-то взять вместо него. Сейчас все зависит от процесса переговоров с агентом и игроком.
— Какова вероятность, что он сыграет за «Зенит»?
— Она есть. Но сейчас в приоритете у игрока то, чтобы какое-то время поиграть в другом клубе.
Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет подписать Алберто после решения Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.
В прошедшем сезоне нападающий забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
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15
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16
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Краснодар – Факел
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