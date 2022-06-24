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Семак оценил вероятность того, что Юри Алберто останется в «Зените»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с нападающим Юри Алберто. В летнее трансферное окно футболист, скорее всего, покинет петербургский клуб.

— Какова ситуация с Юри Алберто?

— Как сказал Александр Медведев, мы разбираемся с ситуацией возможной замены — чтобы кого-то взять вместо него. Сейчас все зависит от процесса переговоров с агентом и игроком.

— Какова вероятность, что он сыграет за «Зенит»?

— Она есть. Но сейчас в приоритете у игрока то, чтобы какое-то время поиграть в другом клубе.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет подписать Алберто после решения Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

В прошедшем сезоне нападающий забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
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