Семак оценил вероятность того, что Юри Алберто останется в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с нападающим Юри Алберто. В летнее трансферное окно футболист, скорее всего, покинет петербургский клуб.

— Какова ситуация с Юри Алберто?

— Как сказал Александр Медведев, мы разбираемся с ситуацией возможной замены — чтобы кого-то взять вместо него. Сейчас все зависит от процесса переговоров с агентом и игроком.

— Какова вероятность, что он сыграет за «Зенит»?

— Она есть. Но сейчас в приоритете у игрока то, чтобы какое-то время поиграть в другом клубе.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет подписать Алберто после решения Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.