Тренер «Зенита» рассказал о состоянии Вендела, Барриоса и Ловрена после возвращения в команду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к новому сезону.

— Вернулись Вендел, Барриос, Алип и Ловрен. Расскажите, пожалуйста, в каком они состоянии? Когда будут готовы сыграть?

— Вендела, Барриоса и Алипа мы тестируем — в каком они состоянии приехали, когда смогут начать играть. Они тренируются в общей группе, форма на первый взгляд неплохая. Ловрен вчера прилетел, сегодня первое тренировочное занятие. Пока не могу сказать, когда он будет тренироваться в общей группе и играть. Будем разбираться, насколько состояние здоровья позволяет ему заниматься в максимальном режиме. Он после травмы восстановился.