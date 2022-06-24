Тренер «Зенита» рассказал о состоянии Вендела, Барриоса и Ловрена после возвращения в команду
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к новому сезону.
— Вернулись Вендел, Барриос, Алип и Ловрен. Расскажите, пожалуйста, в каком они состоянии? Когда будут готовы сыграть?
— Вендела, Барриоса и Алипа мы тестируем — в каком они состоянии приехали, когда смогут начать играть. Они тренируются в общей группе, форма на первый взгляд неплохая. Ловрен вчера прилетел, сегодня первое тренировочное занятие. Пока не могу сказать, когда он будет тренироваться в общей группе и играть. Будем разбираться, насколько состояние здоровья позволяет ему заниматься в максимальном режиме. Он после травмы восстановился.
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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