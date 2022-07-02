Адольфо Гайч: «Понимаем тренерскую идею Федотова»
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал «СЭ» поражение от «Зенита» (0:3) в товарищеском матче.
Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу петербургского клуба.
«Матч с «Зенитом» был сложным, но это часть подготовительного процесса. Каждый понимает, что это за команда. У них отличные игроки. Сейчас у нас очень много тренировок. Чувствую, что мы понимает идею, которую хочет донести до нас тренер», — сказал Гайч «СЭ».
15 июня армейцы объявили о подписании контракта с Владимиром Федотовым.
Прошедший сезон 23-летний провел в аренде в испанской «Уэске», за которую забил один мяч и отдал две результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -