Адольфо Гайч: «Понимаем тренерскую идею Федотова»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал «СЭ» поражение от «Зенита» (0:3) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу петербургского клуба.

«Матч с «Зенитом» был сложным, но это часть подготовительного процесса. Каждый понимает, что это за команда. У них отличные игроки. Сейчас у нас очень много тренировок. Чувствую, что мы понимает идею, которую хочет донести до нас тренер», — сказал Гайч «СЭ».

15 июня армейцы объявили о подписании контракта с Владимиром Федотовым.

Прошедший сезон 23-летний провел в аренде в испанской «Уэске», за которую забил один мяч и отдал две результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.