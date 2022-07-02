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Кассьерра поблагодарил «Сочи» после перехода в «Зенит»

Алексей Еремин
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Бывший нападающий «Сочи» Матео Кассьерра прокомментировал прошедший сезон в РПЛ. 30 июня «Зенит» объявил о покупке колумбийского форварда из сочинского клуба. Как и сообщал «СЭ», Кассьерра подписал контракт с питерским клубом по схеме «3+1».

«В целом, я счастлив, был хороший сезон. Моя результативность тоже порадовала, но я мог сыграть еще лучше. Важно и то, что мои забитые мячи помогли команде. Каждый внес свой вклад в общий результат», — сказал Кассьерра в интервью пресс-службе «Сочи».

Также колумбийский форвард поблагодарил партнеров по «Сочи» за игру в прошедшем сезоне.

«Хочу сказать спасибо всем. Прежде всего Богу, за возможность быть здесь. Также хочу поблагодарить всех наших болельщиков, тренеров, представителей команды. С самого первого дня они помогали мне чувствовать себя отлично в клубе. Я бы хотел поблагодарить каждого человека, который внес вклад в то, что я так быстро адаптировался в «Сочи».

По итогам сезона-2021/22 «Сочи» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний форвард провел 23 матча за «Сочи», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://youtu.be/jg0WdVSZois
Матео Кассьерра
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