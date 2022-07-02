Кассьерра поблагодарил «Сочи» после перехода в «Зенит»
Бывший нападающий «Сочи» Матео Кассьерра прокомментировал прошедший сезон в РПЛ. 30 июня «Зенит» объявил о покупке колумбийского форварда из сочинского клуба. Как и сообщал «СЭ», Кассьерра подписал контракт с питерским клубом по схеме «3+1».
«В целом, я счастлив, был хороший сезон. Моя результативность тоже порадовала, но я мог сыграть еще лучше. Важно и то, что мои забитые мячи помогли команде. Каждый внес свой вклад в общий результат», — сказал Кассьерра в интервью пресс-службе «Сочи».
Также колумбийский форвард поблагодарил партнеров по «Сочи» за игру в прошедшем сезоне.
«Хочу сказать спасибо всем. Прежде всего Богу, за возможность быть здесь. Также хочу поблагодарить всех наших болельщиков, тренеров, представителей команды. С самого первого дня они помогали мне чувствовать себя отлично в клубе. Я бы хотел поблагодарить каждого человека, который внес вклад в то, что я так быстро адаптировался в «Сочи».
По итогам сезона-2021/22 «Сочи» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.
Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний форвард провел 23 матча за «Сочи», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -