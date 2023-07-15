Нападающий «Црвены Звезды» заявил об отсутствии проблем при вызове в сборную после игры в России

Нападающий «Црвены Звезды» Питер Олайинка в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о вызове в сборную Нигерии после игры в России.

«Конечно, у меня нет проблем со сборной из-за того, что принимаю участие в турнире на территории России. Я же выполняю свою работу и играю в футбол», — сказал Олайинка «СЭ».

«Црвена Звезда» стала победителем Кубка PARI Премьер, «Зенит» занял второе место.