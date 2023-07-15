Агент Комличенко — о будущем игрока: «Николай готовится к сезону, пока ничего больше»
Агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, Александр Клюев, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.
«Будущее Комличенко? У Николая длительный контракт с «Ростовом». Он готовится к сезону, пока ничего больше», — сказал Клюев «СЭ».
Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему россиянину со стороны «Локомотива».
В прошедшем сезоне Комличенко провел 33 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
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