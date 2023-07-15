Нападающий «Црвены Звезды»: «Бразильцы «Зенита» выкладываются на 50 процентов? Я такого не почувствовал»
Нападающий «Црвены Звезды» Питер Олайинка в разговоре с «СЭ» оценил уровень игры «Зенита».
— Как можете оценить уровень «Зенита»?
— Это уровень лиги чемпионов. Конечно, до всего они почти каждый год участвовали в этом турнире. Это все еще топ-команда. В «Зените» много прекрасных игроков.
— Можете кого-то выделить?
— Каждый по-своему хорош. Не могу выделить кого-то.
— Есть мнение, что бразильцы из Зенита выкладываются лишь на 50 процентов. Почувствовали ли вы это?
— Я такого не почувствовал. Они на предсезонном турнире. Они играли эффективно, но все же мы выиграли в очном матче. В этом и была наша цель.
— Можете ли представить себя в будущем в российском клубе?
— Это футбол, все возможно!
«Црвена Звезда» стала победителем Кубка PARI Премьер, «Зенит» занял второе место.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -