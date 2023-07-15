Нападающий «Црвены Звезды»: «Бразильцы «Зенита» выкладываются на 50 процентов? Я такого не почувствовал»

Нападающий «Црвены Звезды» Питер Олайинка в разговоре с «СЭ» оценил уровень игры «Зенита».

— Как можете оценить уровень «Зенита»?

— Это уровень лиги чемпионов. Конечно, до всего они почти каждый год участвовали в этом турнире. Это все еще топ-команда. В «Зените» много прекрасных игроков.

— Можете кого-то выделить?

— Каждый по-своему хорош. Не могу выделить кого-то.

— Есть мнение, что бразильцы из Зенита выкладываются лишь на 50 процентов. Почувствовали ли вы это?

— Я такого не почувствовал. Они на предсезонном турнире. Они играли эффективно, но все же мы выиграли в очном матче. В этом и была наша цель.

— Можете ли представить себя в будущем в российском клубе?

— Это футбол, все возможно!

«Црвена Звезда» стала победителем Кубка PARI Премьер, «Зенит» занял второе место.