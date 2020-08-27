Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (0:3).

«Мы плохо сыграли в обороне в конкретном моменте, — во флеш-интервью после матча в эфире канала «Матч премьер». — Недоработали о том, о чем говорили до игры.

Индивидуальные действия футболиста привели к тому, что он активность создал, прострелить не позволили, но второй темп...Нам то японец забивает, те сейчас кореец. Исполнительское мастерство, что у одного, что у другого. Один забил с метра, другой с 16 метров. Вот и все...

Какие могут быть позитивные моменты? Проиграла команда, 0:3. Мы играем первый тайм, что с «Краснодаром», что с «Рубином» нормально, что с «Краснодаром», что с сейчас «Рубином» мы пропустили, можно так сказать сразу из раздевалки. Мне, например, это необъяснимо«.

В составе победителей дубль сделал Денис Макаров, еще один мяч забил кореец Хван Ин Бом.