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Стукалов: «Эта победа пока ничего не решила»

19:44
Алексей Стукалов. Фото ФК «Уфа»
Алексей Стукалов. Фото ФК «Уфа»
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Новый главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0) на пресс-конференции подвел итоги встречи.

— Каким получился дебютный матч в Премьер-Лиге?

— Ярким.

— Объясните логику сегодняшних перестановок в схеме?

— Опустили ниже Иванова, хотели, чтобы больше игры через него было, он варьировал темп. Попросили наших крайних защитников более агрессивно и выше играть. И Милетич. и Бауэр исполняли то, что просили. Использовали свободные зоны, меняли направление. В итоге все голы пришли с флангов.

— В какой футбол будет играть «Уфа» Стукалова?

— Хотим, чтобы болельщики приходили на стадион, болели за команду и радовались. А каким он будет, атакующим, оборонительным — будет зависеть от соперника.

— Что с Уруновым и Милетичем?

— У Остона Урунова микронадрыв задней поверхности бедра. Также травму получил Неманья Милетич, по поводу его повреждения не могу пока ничего сказать.

— Что было для главной мотивацией для вас в этом матче?

— Три очка — главная мотивация. Нам нужна была победа, как воздух. Сами понимаете, где мы находимся, борьба только впереди. Эта победа пока ничего не решила.

Уфа — Ахмат

Дополнительная информация:

http://fcufa.pro/news-new/poslematchevaya-press-konferentsiya-glavnykh-trenerov-ufa-akhmat

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