Стукалов: «Эта победа пока ничего не решила»
Новый главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0) на пресс-конференции подвел итоги встречи.
— Каким получился дебютный матч в Премьер-Лиге?
— Ярким.
— Объясните логику сегодняшних перестановок в схеме?
— Опустили ниже Иванова, хотели, чтобы больше игры через него было, он варьировал темп. Попросили наших крайних защитников более агрессивно и выше играть. И Милетич. и Бауэр исполняли то, что просили. Использовали свободные зоны, меняли направление. В итоге все голы пришли с флангов.
— В какой футбол будет играть «Уфа» Стукалова?
— Хотим, чтобы болельщики приходили на стадион, болели за команду и радовались. А каким он будет, атакующим, оборонительным — будет зависеть от соперника.
— Что с Уруновым и Милетичем?
— У Остона Урунова микронадрыв задней поверхности бедра. Также травму получил Неманья Милетич, по поводу его повреждения не могу пока ничего сказать.
— Что было для главной мотивацией для вас в этом матче?
— Три очка — главная мотивация. Нам нужна была победа, как воздух. Сами понимаете, где мы находимся, борьба только впереди. Эта победа пока ничего не решила.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
http://fcufa.pro/news-new/poslematchevaya-press-konferentsiya-glavnykh-trenerov-ufa-akhmat
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