Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 23-го тура Тинькофф российской премьер-лиги.

— Какие эмоции после забитого гола? Когда решили, будете праздновать гол или нет?

— Радовался, но при счете 2:1 были мысли быстрее взять мяч и поставить в центр, чтобы отыграться. Не планировал, буду ли праздновать или нет. Так получилось.

— Что случилось с командой сразу после перерыва?

— Вышли на второй тайм, победили. (Смеется.) Вот, что случилось.

— Стал ли матч принципиальным лично для вас? Обидно ли до сих пор, что вам так и не дали возможность показать себя в родном клубе?

— Нет. Для меня матч принципиальный, ведь «Краснодар» — это клуб, который меня воспитал, и есть особый настрой, но никакой обиды, только благодарность.

(Екатерина Потапова)