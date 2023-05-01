Нагорных заявил, что у «Локомотива» летом не будет трансферов из Европы

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Думаю, что летом трансферов из Европы не будет. Мы изначально говорили, что «Локомотив» будет ориентирован на российских талантливых игроков. Мы будем делать все, чтобы они раскрывались», — цитирует Нагорных РИА "Новости Спорт».

«Локомотив» с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В 25-м туре железнодорожники на своем поле разгромили «Химки» (5:1).