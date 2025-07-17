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17 июля 2025, 08:45

Нагорных: «Галицкий на сборах в ОАЭ приезжал на матчи «Локомотива». Ему любопытно смотреть за игрой команды»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» высказался об интересе к стратегии развития молодых игроков в команде.

«Многие люди в разных регионах страны, болеющие за разные клубы, говорили мне, что смотрят матчи «Локомотива». Им интересна игра команды, как развиваются молодые игроки. Тот же Сергей Николаевич Галицкий на сборах в ОАЭ приезжал на матчи «Локомотива», мы с ним общались. Он говорил, что ему любопытно смотреть за игрой нашей команды. Болельщикам интересен текущий подход клуба. Нам говорят, что им лучше смотреть, как развивается Сергей Пиняев, чем как игрок, чью фамилию не успевают запомнить. Парень из Саратова или Подмосковья, если имеет задатки, может стать большой звездой в российском футболе. Но этим надо заниматься, а не бояться. К сожалению, у нас мало клубов, кто это делает», — сказал Нагорных «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Юрий Нагорных.«Роль клуба-донора «Локомотив» исполнять не будет». Интервью Нагорных

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ФК Локомотив (Москва)
Сергей Галицкий
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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