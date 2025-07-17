Нагорных: «Галицкий на сборах в ОАЭ приезжал на матчи «Локомотива». Ему любопытно смотреть за игрой команды»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» высказался об интересе к стратегии развития молодых игроков в команде.

«Многие люди в разных регионах страны, болеющие за разные клубы, говорили мне, что смотрят матчи «Локомотива». Им интересна игра команды, как развиваются молодые игроки. Тот же Сергей Николаевич Галицкий на сборах в ОАЭ приезжал на матчи «Локомотива», мы с ним общались. Он говорил, что ему любопытно смотреть за игрой нашей команды. Болельщикам интересен текущий подход клуба. Нам говорят, что им лучше смотреть, как развивается Сергей Пиняев, чем как игрок, чью фамилию не успевают запомнить. Парень из Саратова или Подмосковья, если имеет задатки, может стать большой звездой в российском футболе. Но этим надо заниматься, а не бояться. К сожалению, у нас мало клубов, кто это делает», — сказал Нагорных «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.