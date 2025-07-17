Нагорных о «Локомотиве»: «У нас классическая система развития нормального клуба, на который не падают деньги непонятно откуда»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о стратегии развития команды.

«Наверное, можно сказать, что у нас классическая система развития нормального клуба, на который непонятно откуда не падают деньги. Есть команды, где тратятся дополнительные десятки миллионов евро на покупку футболистов, а они не выполняют задачи и не попадают в тройку. Если деньги тратятся зря — об этом тоже нужно говорить. Какой-то клуб потратил большую сумму на игрока, но для российского футбола это не дало ничего. Задача не выполнена, игрок уехал и растворился. В клубе его опыт никак не капитализировался. Но говорят при этом только о том, что «Локомотив» кого-то не купил», — сказал Нагорных «СЭ».

Нагорных также отметил, что подход «Локомотива» нечасто практикуется в российском футболе.

«Да, зимой не купил, но никого и не потерял. А те футболисты, которые есть в команде, стали сильнее — получили больше игровой практики. Наш подход не новый, не специально придуманный, но он нечасто практикуем в российском футболе. У нас общее понимание задач с руководством клуба, главным тренером, его штабом», — добавил Нагорных.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.