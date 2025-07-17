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17 июля 2025, 09:00

Нагорных о «Локомотиве»: «У нас классическая система развития нормального клуба, на который не падают деньги непонятно откуда»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о стратегии развития команды.

«Наверное, можно сказать, что у нас классическая система развития нормального клуба, на который непонятно откуда не падают деньги. Есть команды, где тратятся дополнительные десятки миллионов евро на покупку футболистов, а они не выполняют задачи и не попадают в тройку. Если деньги тратятся зря — об этом тоже нужно говорить. Какой-то клуб потратил большую сумму на игрока, но для российского футбола это не дало ничего. Задача не выполнена, игрок уехал и растворился. В клубе его опыт никак не капитализировался. Но говорят при этом только о том, что «Локомотив» кого-то не купил», — сказал Нагорных «СЭ».

Нагорных также отметил, что подход «Локомотива» нечасто практикуется в российском футболе.

«Да, зимой не купил, но никого и не потерял. А те футболисты, которые есть в команде, стали сильнее — получили больше игровой практики. Наш подход не новый, не специально придуманный, но он нечасто практикуем в российском футболе. У нас общее понимание задач с руководством клуба, главным тренером, его штабом», — добавил Нагорных.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Юрий Нагорных.«Роль клуба-донора «Локомотив» исполнять не будет». Интервью Нагорных

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ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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