Нагорных: «Прошлым летом нас практически похоронили. Но этого не произошло, клуб выстоял»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» заявил, что команде не хватило опыта на дистанции.

«Прошлым летом нас практически похоронили, когда целый ряд футболистов покинул команду. Но этого не произошло, клуб выстоял. Более того, выдал отдельные матчи, которые украсили чемпионат. Болельщики меня критикуют за такие высказывания, но действительно нам на дистанции не хватило опыта. Мы искали нападающего зимой. Поняли, что не сможем пригласить кого-то, кто способен делать разницу за конкретную сумму, которую могли себе позволить. Зимой решили никого не покупать, сохранили деньги — в летнее трансферное окно решаем задачи усиления», — сказал Нагорных «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.