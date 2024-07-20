Нагорных: «Топ-3? Для «Локомотива» нет нереальных целей»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поздравил болельщиков московского клуба с началом нового сезона РПЛ.
«Всех наших болельщиков поздравляю с началом нового чемпионата! Думаю, что это будет уникальный захватывающих сериал из 30 серий. Что уникального покажет «Локомотив»? Мы всегда уникальны. Топ-3? Для «Локомотива» нет нереальных целей», — сказал Нагорных Sport24.
В 1-м туре РПЛ «Локомотив» победил «Акрон» со счетом 3:2. Отличились Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев
Источник: Sport24
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
2
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
ЖК
|Г
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Кирилл Данилин
Акрон
|1
|0
|1
Новости