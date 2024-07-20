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Сегодня, 16:59

Нагорных: «Топ-3? Для «Локомотива» нет нереальных целей»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поздравил болельщиков московского клуба с началом нового сезона РПЛ.

«Всех наших болельщиков поздравляю с началом нового чемпионата! Думаю, что это будет уникальный захватывающих сериал из 30 серий. Что уникального покажет «Локомотив»? Мы всегда уникальны. Топ-3? Для «Локомотива» нет нереальных целей», — сказал Нагорных Sport24.

В 1-м туре РПЛ «Локомотив» победил «Акрон» со счетом 3:2. Отличились Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
2
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
5
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
6
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
13
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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