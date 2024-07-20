«Локомотив» победил «Акрон» благодаря голу Воробьева

Гол Воробьева принес «Локомотиву» победу над «Акроном» в стартовом матче сезона РПЛ

«Локомотив» дома обыграл «Акрон» в первом матче РПЛ сезона-2024/25. Матч первого тура чемпионата России завершился победой железнодорожников со счетом 3:2.

В первом тайме команды забили 4 гола за 12 минут. У хозяев отметились Сергей Пиняев и Алексей Батраков. У гостей — Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

Во второй половине встречи Дмитрий Воробьев забил дебютный гол за московский клуб.

«Локомотив» набрал 3 очка, у «Акрона» — 0. Во втором туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля. Команда Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом» 27-го числа.