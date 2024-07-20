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Сегодня, 16:57

«Локомотив» победил «Акрон» благодаря голу Воробьева

Гол Воробьева принес «Локомотиву» победу над «Акроном» в стартовом матче сезона РПЛ
Руслан Минаев
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Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» дома обыграл «Акрон» в первом матче РПЛ сезона-2024/25. Матч первого тура чемпионата России завершился победой железнодорожников со счетом 3:2.

В первом тайме команды забили 4 гола за 12 минут. У хозяев отметились Сергей Пиняев и Алексей Батраков. У гостей — Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

Во второй половине встречи Дмитрий Воробьев забил дебютный гол за московский клуб.

«Локомотив» набрал 3 очка, у «Акрона» — 0. Во втором туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля. Команда Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом» 27-го числа.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:2
Акрон

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
8
37
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
2
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
5
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
6
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
13
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
Результаты / календарь
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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