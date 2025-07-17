Нагорных: «Мне кажется, лимит надо ужесточать. Был «6+5», это оптимально»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» высказался о возможном изменении лимита на легионеров.

«Мое личное мнение может не совпадать с мнением футбольных специалистов. Но в волейболе, например, давно определен лимит — не более двух иностранцев. Сборная России конкурентоспособная, чемпионат интересный. Для усиления отдельных позиций в волейболе могут быть приглашены иностранцы, но их мало. Рынок на россиян не перегрет. Футбол пошел по иному пути. Бытует мнение, что лимит ведет к уменьшению количества российских игроков и росту стоимости на рынке. Мне кажется, что лимит надо ужесточать. Перед чемпионатом мира был лимит «6+5» — на мой взгляд, это оптимально», — сказал Нагорных «СЭ».

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более восьми таких футболистов.