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Лепехин: «Я не понимаю, почему мы играем в футбол в декабре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин считает, что в России стоит вернуться к системе проведения соревнований по системе «весна-осень».
«Я не понимаю, почему мы играем в футбол в декабре. У нас такой климат, что в это время года часто выпадает снег и на улице стоит минусовая температура. Я, конечно, понимаю, что цель была в том, чтобы клубам было проще выступать в еврокубках? Но улучшились ли за тот период результаты наших команд там? В Швеции, Норвегии и Дании играют по системе «весна-осень» и это им не мешает участвовать в еврокубках, да и нам такой график раньше не мешал.

У нас также есть Первая лига и Вторая. Хорошо, что хотя бы во Второй додумались изменить календарь, посмотрим на итоговые результаты этих изменений, ведь там довольно запутанный регламент сейчас.

Летом же у нас клубы отдыхают, когда погода позволяет играть. А зимой мы каждый год мучаемся и переносим матчи. Зачем это? Нам нужно возвращаться на систему «весна-осень» и не создавать себе проблем. Впрочем, я не думаю, что этот переход состоится в ближайшее время, ведь сигналов для этого не видно», — цитирует «РБ Спорт» Лепехина.

В российском футболе переход на систему «осень-весна» начался в 2011 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-nam-nuzhno-vozvrashhat-sya-na-sistemu-vesna-osen/
Константин Лепехин
Футбол
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 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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