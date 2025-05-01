Футбол
1 мая, 20:02

В ЦСКА рассказали, когда примут решение по будущему Гуарирапы

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о будущем форварда команды Сауля Гуарирапы.

По словам Бабаева, в ЦСКА отмечают прогресс 22-летнего венесуэльца и другого форварда команды Секу Койта.

«Окончательное решение по Гуарирапе будет принято через несколько недель, сейчас мы не хотим подобными переговорными процессами и заявлениями в СМИ мешать команде на решающем важнейшем отрезке сезона. Мы вместе приняли это решение», — цитирует Бабаева ТАСС.

ЦСКА в сентябре арендовал Гуарирапу у «Сочи». Арендное соглашение истекает в конце июня этого года. В текущем сезоне форвард провел 34 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 1 миллион евро.

После 26 туров ЦСКА с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
Сауль Гуарирапа
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
