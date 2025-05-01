В ЦСКА рассказали, когда примут решение по будущему Гуарирапы

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о будущем форварда команды Сауля Гуарирапы.

По словам Бабаева, в ЦСКА отмечают прогресс 22-летнего венесуэльца и другого форварда команды Секу Койта.

«Окончательное решение по Гуарирапе будет принято через несколько недель, сейчас мы не хотим подобными переговорными процессами и заявлениями в СМИ мешать команде на решающем важнейшем отрезке сезона. Мы вместе приняли это решение», — цитирует Бабаева ТАСС.

ЦСКА в сентябре арендовал Гуарирапу у «Сочи». Арендное соглашение истекает в конце июня этого года. В текущем сезоне форвард провел 34 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 1 миллион евро.

После 26 туров ЦСКА с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.