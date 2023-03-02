Нагорных оценил получение игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос, есть ли в команде желающие получить российское гражданство.

«Сейчас у нас не так много иностранных игроков. Посмотрим. Здесь же важно, чтобы человек шел к этому решению осознанно и открыто», — приводит ТАСС слова Нагорных.

Также он прокомментировал получение российского гражданства бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Хорошо, что многие ребята хотят получить российское гражданство. Думаю, это тот пример, который может и других иностранных игроков, играющих в российских чемпионатах, привести к этому», — добавил Нагорных.

24 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил двум бразильским игрокам российское гражданство.