Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:12

Нагорных оценил получение игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос, есть ли в команде желающие получить российское гражданство.

«Сейчас у нас не так много иностранных игроков. Посмотрим. Здесь же важно, чтобы человек шел к этому решению осознанно и открыто», — приводит ТАСС слова Нагорных.

Также он прокомментировал получение российского гражданства бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Хорошо, что многие ребята хотят получить российское гражданство. Думаю, это тот пример, который может и других иностранных игроков, играющих в российских чемпионатах, привести к этому», — добавил Нагорных.

24 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил двум бразильским игрокам российское гражданство.

Источник: https://tass.ru/sport/17181107
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Марочко: ВСУ устроили перестрелку между подразделениями в Артемовске
Диверсанты с Украины обстреляли автомобиль в Брянской области
Экстренные службы сообщили о взятии заложников в магазине в Брянской области
В ФСБ прокомментировали ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Гаджиев высказался о зарплатах российских футболистов
Семак поделился ожиданиями от первого матча «Зенита» после возобновления сезона РПЛ
Нагорных заявил, что «Локомотив» не будет удерживать Миранчука
Ломаев — о праздновании голов Писарского: «Пижонство? Что-то вроде того, но это прикольно»
«Динамо» подписало контракт с новым букмекером на 3,5 года и 3,5 миллиарда рублей
«Фернандо ударил меня сзади — я начал его ловить... Подрались мы нормально!» Откровенное интервью Ломовицкого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорных заявил, что «Локомотив» продолжает получать выплаты за трансфер Бека-Бека в срок

Гаджиев высказался о зарплатах российских футболистов
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости