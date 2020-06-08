«Надеюсь, «Локо» сможет удержать второе место и попасть в ЛЧ». Хеведес обратился к фанатам

Немецкий защитник Бенедикт Хеведес, который в понедельник расторг контракт с «Локомотивом» по семейным обстоятельствам, обратился к болельщикам московской команды.

— Дорогие болельщики «Локомотива». Хочу поблагодарить вас за полтора года, которые мы провели вместе. Для меня было честью играть за «Локомотив». У нас с вами было много хороших моментов: два года подряд играли в Лиге чемпионов против таких больших команд, как «Ювентус», «Атлетико», «Шальке». Мы были очень успешны, но пришло время прощаться. Мне нужно заботиться о семье, для меня это самое важное. Я хочу поблагодарить клуб за то, что он пошел мне навстречу, и вместе мы нашли решение, которое устроило обе стороны. Желаю вам всего наилучшего, успехов в концовке чемпионата и в следующем сезоне. Я надеюсь, вы сможете удержать второе место и попасть в Лигу чемпионов, где «Локомотив» и должен играть. Вперед «Локо» (эту фразу Бенедикт произнес на русском языке), — сказал Хеведес на видео в Twitter железнодорожников.

В сезоне-2019/20 Хеведес провел 24 матча за красно-зеленых и не отметился результативными действиями. Футболист выступал за «Локо» с 2018 года. Вместе с командой немец становился обладателем Кубка России (2018/19) и обладателем Суперкубка страны (2019).