Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский оценил последние армейские трансферы.

— Как вам летние закупки ЦСКА?

— Думаю, Эджуке быстро впишется в игру. Фукс, когда залечит травму бедра, станет основным центральным защитником. За вторую позицию будут конкурировать Магнуссон, Дивеев и все остальные. Что касается Гайча, то на его готовности сказался семимесячный простой из-за пандемии. Надеюсь, хотя бы к концу сентября он наберет кондиции. Кто-то уже начинает сомневаться в перспективах аргентинца. Но это очень талантливый форвард, уверен, он принесет ЦСКА немало пользы. Во вторник я был на «ВЭБ Арене», смотрел контрольный матч с тульским «Арсеналом».

— Степень вашей вовлеченности в футбол поражает.

— Ну почему? Каждый матч по своему интересен. Вот с Тулой великолепно проявил себя 16-летний вратарь Владислав Тороп. Да, сегодня у нас есть феноменальный Акинфеев, дай Бог ему здоровья. А Помазун, отданный летом в аренду «Уралу», где уже стал первым номером, и Тороп — это будущее ЦСКА.

— Как против «Арсенала» отыграли Эджуке и Гайч?

— Оба провели на поле 90 минут. Эджуке, на мой взгляд, уже сейчас неплохо готов физически. Гайчу сложнее, но победный гол на последних секундах должен окрылить -молодец, допрессинговал вратаря Шамова, и заставил того ошибиться. Ну а лучшим у ЦСКА был Щенников. Я за него очень рад. Болячки наконец-то оставили Жору в покое, и он набрал хорошую форму.

— Трех новичков ЦСКА мы обсудили. Что скажете о четвертом — Зайнутдинове?

— Отличное приобретение. У парня большой потенциал, я в него верю. «Ростов» не хотел отпускать Зайнутдинова, но ЦСКА воспользовался тем, что в контракте игрока была прописана фиксированная сумма выкупа. (Александр Кружков)

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