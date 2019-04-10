Начало заседания суда по делу Кокорина и Мамаева отложено на 20 минут из-за задержки прокурора

В Пресненском суде Москвы сегодня, 10 апреля, продолжится заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Пресс-атташе суда сообщил, что начало заседания отложено на 20 минут из-за задержки прокурора. Напомним, что в первый день в суде были заслушаны показания трех свидетелей: Карена Григоряна, Екатерины Бобковой и Игоря Краснова.(Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live